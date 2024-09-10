В сборной России отреагировали на переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон»

Пресс-служба сборной России прокомментировала переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Антонио Миранчук перешёл в «Сьон». Желаем много голов и ассистов в швейцарской Суперлиге», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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