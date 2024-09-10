Стало известно, какие два топ-клуба готовы подписать Мохамеда Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб по окончании сезона.

Как сообщает El Nacional, игроком сборной Египта интересуются «ПСЖ» и «Ювентус». Отмечается, что «ПСЖ» рассматривает Салаха как идеальное дополнение к своей атаке. «Ювентус» же ищет игрока с проверенным опытом и качествами, который возглавит новый проект, и Салах идеально подходит под эту роль.

Салах в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего за «красных» Салах провёл 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: