Игорь Дивеев объяснил свою высокую результативность на старте сезона

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался на тему своей результативности в текущем сезоне.

«Откуда такая феноменальная результативность? Стандарты, и [нахождение] «в нужное время в нужном месте». У нас хорошее взаимопонимание с Рошей и Мойзесом, мы хорошо действуем и понимаем, что делать. Это оттачивается и тренировками, и есть внутренние секретики.

Конечно, каждому игроку хочется забить, плюс важно, чтобы команда сыграла «на ноль». В обороне мы играем с полной концентрацией, чтобы у соперника не было моментов, в атаке мы пытаемся помочь нападению и что‑нибудь придумать», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл семь матчей за ЦСКА, в которых забил четыре гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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