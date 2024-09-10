Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев объяснил свою высокую результативность на старте сезона

Игорь Дивеев объяснил свою высокую результативность на старте сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался на тему своей результативности в текущем сезоне.

«Откуда такая феноменальная результативность? Стандарты, и [нахождение] «в нужное время в нужном месте». У нас хорошее взаимопонимание с Рошей и Мойзесом, мы хорошо действуем и понимаем, что делать. Это оттачивается и тренировками, и есть внутренние секретики.

Конечно, каждому игроку хочется забить, плюс важно, чтобы команда сыграла «на ноль». В обороне мы играем с полной концентрацией, чтобы у соперника не было моментов, в атаке мы пытаемся помочь нападению и что‑нибудь придумать», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл семь матчей за ЦСКА, в которых забил четыре гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
ЦСКА перевёл Дивеева из защитников в нападающие
Истории
ЦСКА перевёл Дивеева из защитников в нападающие

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android