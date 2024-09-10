В «Дубай Юнайтед» заявили, что Промес стал резидентом ОАЭ

Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илья Чебану сообщил, что нидерландский нападающий Квинси Промес стал резидентом ОАЭ.

«Квинси спокойно находится в ОАЭ. Есть определённые законы, которые нужно разделять по направлениям. Он является полноценным резидентом ОАЭ, имеет действующий вид на жительство, который ему позволяет и работать, и жить на территории страны. У него есть подписанный контракт, отправляется его международный сертификат, этого достаточно, чтобы федерация футбола любой страны заявила игрока», — приводит слова Чебану ТАСС.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась 5 сентября на странице клуба в одной из социальных сетей.

Промес демонстрирует свою футбольную технику: