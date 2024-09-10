Гурцкая сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Сочи» по переходу нападающего Сауля Гуарирапы.

«ЦСКА, мягко говоря, требуется нападающий. У меня есть информация, что они пытаются договориться с «Сочи» по Гуарирапе. Этот трансфер ещё не завершён, они в переговорном процессе. Успеют ли они договориться за два дня? Потому что привезти кого-то сейчас у ЦСКА точно не получится», — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 20 официальных матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя передачами.

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