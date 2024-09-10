Гарри Кейн назвал кумиров своего детства

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду вдохновляли его в детстве.

«Знаком ли я с Роналду лично? Нет. Мы виделись пару раз на разных мероприятиях, но он был кем-то особенным, как и Месси, на которого я равнялся в детстве.

Они были на пике формы, когда я был подростком – вероятно, не только когда я просто любил футбол, но и когда я начал заниматься футболом и действительно хотел совершенствоваться. Они оба были для меня источником вдохновения", — приводит слова Кейна ESPN.

Действующее трудовое соглашение Кейна с мюнхенской «Баварией» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет € 100 млн.