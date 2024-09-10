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Гурцкая раскритиковал руководство «Спартака» за попытку подписать Кордобу из «Краснодара»

Гурцкая раскритиковал руководство «Спартака» за попытку подписать Кордобу из «Краснодара»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал желание руководства московского «Спартака» подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов, если у него скоро заканчивается контракт.

Что значит купить сейчас Кордобу? Это выплатить 28 миллионов, потому что нужно ему дать контракт на три года. Плюс надо платить налог – 20%, то есть в сумме потратить 33 млн. Не проще ли тогда купить за 20 миллионов футболиста, которому 22 года?» — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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