Гурцкая раскритиковал руководство «Спартака» за попытку подписать Кордобу из «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал желание руководства московского «Спартака» подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов, если у него скоро заканчивается контракт.

Что значит купить сейчас Кордобу? Это выплатить 28 миллионов, потому что нужно ему дать контракт на три года. Плюс надо платить налог – 20%, то есть в сумме потратить 33 млн. Не проще ли тогда купить за 20 миллионов футболиста, которому 22 года?» — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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