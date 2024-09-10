Андрей Аршавин отреагировал на переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон»

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент времени «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Я читал, что команда только вышла, имеет самый маленький бюджет и всё на этом», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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