В «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком

Спортивный директор швейцарского «Сьона» Бартелеми Константин высказался о подписании контракта с российским полузащитником Антоном Миранчуком.

«Мы знаем его довольно давно, он важный футболист в России. У нас появилась возможность подписать с ним контракт, это именно тот тип игрока, который нам был нужен. Мы искали 10-го номера, и мы очень довольны, что нам удалось подписать с ним контракт.

Я уверен, что Миранчук быстро и легко адаптируется. У нас был Антон Митрюшкин, российский вратарь с таким же менталитетом. Мы поможем Миранчуку с адаптацией, у нас есть опыт. У нас хороший состав, есть цели в чемпионате. Уверен, что Миранчук поможет нам их достичь», — приводит слова Константина ТАСС.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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