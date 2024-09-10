Радимов прокомментировал решение Миранчука не продолжать карьеру в России

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Мне казалось, что лучше бы он продолжил карьеру в России. Это было бы всем приятнее, но, видимо, не совпали интересы финансовые. Плюс он решил попробовать себя в зарубежном чемпионате. Мне очень — лучше бы он остался в чемпионате России. Ему уже под 30. Он наверняка посоветовался с семьёй — решили попробовать выйти из зоны комфорта», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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