Усман Дембеле рассказал о своих целях на сезон

Нападающий клуба «ПСЖ» и национальной сборной Франции, чемпион мира 2018 года Усман Дембеле высказался о своих планах на нынешний сезон.

«В этом сезоне я постараюсь забить ещё больше голов. Луис Энрике всегда говорит мне бросать, испытывать удачу. Я стараюсь работать над завершением на каждой тренировке», — приводит слова Дембеле французское СМИ Telefoot в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле уже успел сыграть в трёх матчах, где отличился одним забитым голом и тремя результативными передачами.

«ПСЖ» начал сезон с трёх побед. Следующий матч состоится 14 сентября в Париже с футбольным клубом «Брест».