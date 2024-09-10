Сергей Ташуев – об игроках команды: они должны понимать, что «Ахмат» – это сила

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о нынешнем составе команды.

– Насколько нынешний состав команды отличается от того, которым вы руководили в прошлом и позапрошлом сезонах?

– Остался хороший костяк и усилились легионерами. Но меня, в первую очередь, интересует в игроках ментальное составляющее – то, насколько они готовы резко прибавить ради того, чтобы «Ахмат» не боролся за выживание, что очень неприятно. До того, как я ушёл, мы заняли пятое место по всем показателям. У нас должна быть команда, которая должна понимать, что «Ахмат» – это сила и что это не просто лозунг, а данность народа и республики, ассоциирующихся с силой. Здесь очень важно изучение ребят. Они обладают мастерством, но сейчас главное — выстроить их ментально для новых свершений и побед, — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

Напомним, следующий матч «Ахмата» пройдёт в рамках 8-го тура МИР РПЛ 15 сентября с «Динамо М». Команда из Грозного занимает сейчас 15-ю строчку таблицы, москвичи же располагаются на 6-й.