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Нагельсман высказался о возможной игре двух молодых талантов Германии в одном клубе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, могут ли полузащитник «Байера» Флориан Вирц и атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала играть в одном клубе.

«Я могу это представить, но это будет очень дорого. Контракт Фло в «Байере» был подписан Руди Фёллером.

Кто знает, может быть, Джамал уедет в Леверкузен. В любом случае, объединить их на клубном уровне будет стоить очень дорого», – приводит слова тренера журналист Кеппи Гай в своих соцсетях.

Германия сыграет с Нидерландами во втором туре Лиги наций сегодня, 10 сентября в Амстердаме. Начало матча – 21:45 мск.

В последнем своём матче Германия разгромила Венгрию со счётом 5:0. В той встрече Джавал Мусиала и Флориан Вирц записали в свой актив по одному забитому голу.

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