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«Это микс из игры «Байера», «Сити» и сборной Германии». Ташуев — о схеме игры «Ахмата»

«Это микс из игры «Байера», «Сити» и сборной Германии». Ташуев — о схеме игры «Ахмата»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал схеме игры, которую он использует в команде.

– Какой команда должна стать под вашим началом с учётом того, что она с начала года играет в вариации с тремя центральными защитниками, к использованию которой вы ранее не прибегали?

– Информации об этом мало, но в первой моей команде, коей была буденновская «Дружба», я использовал схему 3–5–2. Мне давно знакома такая вариация, особенного в этом нет. Но у меня есть свои наработки: моя схема называется «круглый мяч», или 2–3–3–2. Это микс из игровых вариаций, которые используют леверкузенский «Байер», «Манчестер Сити» и сборная Германии.

Напомним, следующий матч «Ахмата» пройдёт в рамках 8-го тура МИР РПЛ 15 сентября с «Динамо М». Команда из Грозного занимает сейчас 15-ю строчку таблицы, москвичи же располагаются на 6-й.

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