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Тренер «Барселоны» Флик стал автором уникального достижения, ранее никому не покорявшегося

Тренер «Барселоны» Флик стал автором уникального достижения, ранее никому не покорявшегося
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером испанской Примеры по итогам прошедшего августа. Таким образом, Флик стал первым немцем, сумевшим получить эту награду, сообщает Squawka.

Ранее ни один немецкий тренер не удостаивался награды лучшего тренера месяца в Ла Лиге.

Напомним, Флик возглавил сине-гранатовых перед текущим сезоном, заменив Хави Эрнандеса. На победу в номинации также претендовали Луис Гарсия («Алавес») и Марселино Тораль («Вильярреал»). В матче 5-го тура каталонский клуб сыграет в гостях у «Жироны». Матч пройдёт 15 сентября в 17:15 мск.

Немецкий специалист одержал четыре победы в четырёх матчах в чемпионате Испании с разницей мячей 13:3 (соотношение забитых/пропущенных). «Барселона» обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

Каталонцы идут на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата с 12 очками. Второе место занимает «Реал», у него 8 очков.

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