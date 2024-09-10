«Сказали бы сразу ― было бы честно». Шунин ― о решении «Динамо» не продлевать контракт

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о решении московского клуба не продлевать с ним контракт.

«Хотел бы затронуть момент, когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Я имею в виду не только себя. Если бы это не тянулось, а мы бы сразу сели и поговорили ― всё было бы иначе. Если бы клуб объяснил позицию, например: «Антон, мы не видим тебя первым номером, но хотим, чтобы ты остался в клубе, делился своим опытом, честно боролся за место основного вратаря». Я читал в медиа, что не готов быть вторым номером. Но откуда люди это знают? У меня никто не спрашивал. Возможно, я бы об этом задумался. Я слышал это только от одного человека в команде – тренера вратарей Изотова. Он повторял: «Ты же не захочешь быть вторым вратарём». Или если бы мне сразу сказали, что не будут продлевать контракт ― это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает», ― сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе голкипера в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.