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Андрей Лунин

В Испании рассказали важные подробности по будущему Лунина в «Реале»
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин не будет продлевать контракт и покинет клуб свободным агентом, сообщает AS.

Соглашение 25-летнего украинца рассчитано до июня 2025 года, и сторонам пока не удалось договориться о продолжении. Сотрудничество с агентом Жорже Мендешом воспринимается как первый шаг к уходу из клуба, ведь отношения португальца с «Реалом» являются не лучшими после перехода Лени Йоро в «МЮ».

В сезоне-2023/24 Лунин отыграл 31 матч, в 12 из которых не пропустил. В этом сезоне в официальных матчах на поле голкипер ещё не выходил.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года.

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