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Дидье Дешам отреагировал на сухую победу Франции над Бельгией

Дидье Дешам отреагировал на сухую победу Франции над Бельгией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией (2:0) в матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Бельгия
1:0 Коло Муани – 30'     2:0 Дембеле – 57'    

«Облегчение? Нет облегчения. Я доволен реакцией игроков, доволен тем, что они смогли совершить против сильной бельгийской команды.

Команда хорошо отреагировала. Бельгийцы создали нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Нам было тяжело по разным причинам. Коло-Муани забил. Он находится в той среде, которая придаёт ему уверенность. Когда его вызывают, он реагирует на это голами», – приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.

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