Дидье Дешам отреагировал на сухую победу Франции над Бельгией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией (2:0) в матче Лиги наций.

«Облегчение? Нет облегчения. Я доволен реакцией игроков, доволен тем, что они смогли совершить против сильной бельгийской команды.

Команда хорошо отреагировала. Бельгийцы создали нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Нам было тяжело по разным причинам. Коло-Муани забил. Он находится в той среде, которая придаёт ему уверенность. Когда его вызывают, он реагирует на это голами», – приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.

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