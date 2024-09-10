Капитан и лидер «Арсенала» Эдегор получил травму в матче за сборную

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор покинул поле из-за травмы в матче второго тура Лиги наций против Австрии (2:1).

На 67-й минуте матча 25-летний игрок подвернул лодыжку, вместо него вышел Кристиан Торстведт. В этом сезоне Мартин провёл 4 матча без результативных действий.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник Норвегии Феликс Хорне. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник Австрии Марсель Забитцер. На 80-й минуте голом отметился нападающий хозяев Эрлинг Холанд, установив окончательный счёт встречи — 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник забил восемь голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его в € 110 млн.

Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании