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Капитан и лидер «Арсенала» Эдегор получил травму в матче за сборную

Капитан и лидер «Арсенала» Эдегор получил травму в матче за сборную
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор покинул поле из-за травмы в матче второго тура Лиги наций против Австрии (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Хорне – 9'     1:1 Забитцер – 37'     2:1 Холанд – 80'    

На 67-й минуте матча 25-летний игрок подвернул лодыжку, вместо него вышел Кристиан Торстведт. В этом сезоне Мартин провёл 4 матча без результативных действий.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник Норвегии Феликс Хорне. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник Австрии Марсель Забитцер. На 80-й минуте голом отметился нападающий хозяев Эрлинг Холанд, установив окончательный счёт встречи — 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник забил восемь голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его в € 110 млн.

Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Календарь Лиги наций УЕФА

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