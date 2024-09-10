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Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии ответил, есть ли у команды зависимость от Роналду
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Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победный гол нападающего Криштиану Роналду в матче 2-го тура Лиги наций против Шотландии (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

«Криштиану находится в хорошей форме. Сейчас сентябрь. он провёл три игры и забил за клуб. Нам нужно защитить всех игроков. Криштиану не может сыграть два матча по 90 минут.

Мне понравилcя его настрой. Он – невероятный игрок, но у нас нет зависимости от него», — приводит слова Мартинеса Record.

Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил гол в ворота сборной Шотландии. При этом всего теперь на его счету голы в ворота 48 национальных команд, что является мировым рекордом. Больше всего от забитых голов Криштиану Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей.

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