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«Возможно, Мбаппе получает чрезмерное количество внимания». Дешам — об игре Килиана

«Возможно, Мбаппе получает чрезмерное количество внимания». Дешам — об игре Килиана
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу игры нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

«Стоит ли нам беспокоиться из-за нынешней игры Килиана Мбаппе? Нет, Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, что он, как и практически все игроки, пока еще не достиг своей оптимальной формы на 100%. Что касается его безголевого периода — он очень требователен к себе, и он обязательно начнёт забивать. Возможно, Мбаппе получает чрезмерно много внимания. Но такие моменты не случаются мгновенно. Тем не менее, я повторюсь — сборная Франции всегда сильнее с Килианом в составе. Я уверен, что буквально через месяц он будет чувствовать себя гораздо лучше.

В своем клубе Мбаппе привык к очень высоким стандартам. А в сборной он полностью берёт на себя роль капитана, даже когда не выходит на поле. У меня нет абсолютно никаких опасений касательно Килиана», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, французский форвард перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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