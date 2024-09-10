Антон Шунин рассказал, какие клубы РПЛ предлагали ему контракт после ухода из «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, какие клубы предлагали ему контракт после ухода из столичной команды.

— В России были варианты?

— «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всё обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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