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Антон Шунин рассказал, какие клубы РПЛ предлагали ему контракт после ухода из «Динамо»

Антон Шунин рассказал, какие клубы РПЛ предлагали ему контракт после ухода из «Динамо»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, какие клубы предлагали ему контракт после ухода из столичной команды.

— В России были варианты?
— «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всё обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Шунин — об абсурдном случае в «Динамо» перед вылетом из РПЛ

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