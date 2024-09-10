«Такие матчи не нужны». Радимов — об игре сборной России с Вьетнамом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что сборная России должна проводить товарищеские матчи дома.

«Я остаюсь при мнении, что такие матчи не нужны. И вот по какой причине. Сборная должна существовать, но лучше таких соперников приглашать к нам и играть, например, в Волгограде. Да, кубинцам восемь забили, но это был праздник», — сказал Радимов в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

7 сентября товарищеский матч российской национальной команды с Таиландом был отменён из-за тяжёлых климатических условий. До этого, 5 сентября, сборная России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, в которой одержала победу со счётом 3:0. Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).

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