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Энрике Сересо заявил, что Коке продлит контракт с «Атлетико»

Энрике Сересо заявил, что Коке продлит контракт с «Атлетико»
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о том, что испанский полузащитник и капитан команды Коке Ресуррекьон продлит контракт с клубом.

«Коке подпишет новое соглашение с «Атлетико». Он является легендой клуба, и мы с ним нуждаемся друг в друге», — приводит слова Сересо испанское издание Telecinco в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Коке выступает за «матрасников» с января 2011 года. Соглашение испанца с «Атлетико» рассчитано до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне Коке уже сыграл четыре матча и отличился одним забитым голом. Его стоимость на портале Transfermarkt сейчас составляет € 12 млн.
Мадридский «Атлетико» находится на данный момент на третьей строчке испанской Примеры.

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