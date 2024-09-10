Энрике Сересо заявил, что Коке продлит контракт с «Атлетико»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о том, что испанский полузащитник и капитан команды Коке Ресуррекьон продлит контракт с клубом.

«Коке подпишет новое соглашение с «Атлетико». Он является легендой клуба, и мы с ним нуждаемся друг в друге», — приводит слова Сересо испанское издание Telecinco в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Коке выступает за «матрасников» с января 2011 года. Соглашение испанца с «Атлетико» рассчитано до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне Коке уже сыграл четыре матча и отличился одним забитым голом. Его стоимость на портале Transfermarkt сейчас составляет € 12 млн.

Мадридский «Атлетико» находится на данный момент на третьей строчке испанской Примеры.