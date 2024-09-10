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10 сентября главные новости спорта, футбол, лига наций, ufc, теннис, кхл, хоккей

Победа Франции над Бельгией, реакция Ротенберга на поражение СКА. Главное к утру
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Сборная Франции всухую обыграла Бельгию в матче Лиги наций УЕФА (2:0), главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг отреагировал на поражение своего клуба от «Локомотива» в матче КХЛ (0:2), в швейцарском «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций УЕФА.
  2. Роман Ротенберг — о поражении от «Локо»: СКА подвело меньшинство, безобразно в нём сыграли.
  3. В «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком.
  4. «Локомотив» нанёс СКА второе поражение в сезоне, продлив победную серию до трёх матчей.
  5. Тренер «Барселоны» Флик стал автором уникального достижения, ранее никому не покорявшегося.
  6. Вдова погибшего Джонни Годро объявила, что находится на девятой неделе беременности.
  7. Сборная Италии обыграла Израиль в матче Лиги наций УЕФА.
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