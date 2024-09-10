Победа Франции над Бельгией, реакция Ротенберга на поражение СКА. Главное к утру
Сборная Франции всухую обыграла Бельгию в матче Лиги наций УЕФА (2:0), главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг отреагировал на поражение своего клуба от «Локомотива» в матче КХЛ (0:2), в швейцарском «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций УЕФА.
- Роман Ротенберг — о поражении от «Локо»: СКА подвело меньшинство, безобразно в нём сыграли.
- В «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком.
- «Локомотив» нанёс СКА второе поражение в сезоне, продлив победную серию до трёх матчей.
- Тренер «Барселоны» Флик стал автором уникального достижения, ранее никому не покорявшегося.
- Вдова погибшего Джонни Годро объявила, что находится на девятой неделе беременности.
- Сборная Италии обыграла Израиль в матче Лиги наций УЕФА.
- Тренер Синнера — о допинг-деле: постоянно говорю Яннику, что он не сделал ничего плохого.
- Дана Уайт назвал четырёх величайших бойцов ММА в истории.
- В Испании рассказали важные подробности по будущему Лунина в «Реале».
Комментарии