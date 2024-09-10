Победа Франции над Бельгией, реакция Ротенберга на поражение СКА. Главное к утру

Сборная Франции всухую обыграла Бельгию в матче Лиги наций УЕФА (2:0), главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг отреагировал на поражение своего клуба от «Локомотива» в матче КХЛ (0:2), в швейцарском «Сьоне» объяснили подписание контракта с Антоном Миранчуком. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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