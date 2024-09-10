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Главный тренер «Ахмата» высказался о том, что мешает клубу выигрывать

Главный тренер «Ахмата» высказался о том, что мешает клубу выигрывать
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, почему «Ахмат» ещё ни разу не победил в этом сезоне.

– В семи матчах сезона команда забила лишь четыре мяча и ещё не побеждала. Насколько вы близки к выяснению причин этих проблем?
– Я смотрел практически все матчи РПЛ, в том числе игры «Ахмата». У меня есть взгляды по поводу причин этих проблем: очень неэффективна была атака, но уже знаем, что нам надо добавить в агрессии впереди, в том числе в чужой штрафной, быть рядом другом с другом и разнообразными в атаке. Футбол красен голами, они – венец всего. Команда должна играть более доминантно и делать всё, чтобы забивать, — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

Напомним, следующий матч «Ахмата» пройдёт в рамках 8-го тура МИР РПЛ 15 сентября с «Динамо» М. Команда из Грозного занимает сейчас 15-ю строчку таблицы, москвичи же располагаются на шестой.

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