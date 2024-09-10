Стали известны подробности будущего Антони в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что Антони останется в расположении команды. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, тен Хаг не хотел бы терять Антони после того, как Джейдон Санчо перешёл в «Челси». Сам нападающий также планирует остаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес со стороны турецкого «Фенербахче».

Напомним, Антони перешёл из «Аякса» в 2022 году за € 95 млн. Действующее соглашение между «Манчестер Юнайтед» и игроком рассчитано ещё на три года.

В предыдущем сезоне нападающий сыграл 38 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Этот сезон «красные дьяволы» начали с одной победы в матче с «Фулхэмом» и двух поражений с «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпулем».