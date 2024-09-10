Названа вероятная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной

Финалиссима между Испанией, являющейся победителем чемпионата Европы — 2024, и обладателем Кубка Америки 2024 года — Аргентиной состоится в марте 2026 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в календаре 2025 года нет места для проведения данного матча.

Напомним, это будет второй розыгрыш Финалиссимы в истории. Первым победителем турнира является сборная Аргентины. В решающем матче небесно-голубые разгромили сборную Италии со счётом 3:0. Голами отметились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.

В последней товарищеской игре между бело-голубыми и «Красной фурией», которая проходила в 2018 году, разгромную победу одержали испанцы. Матч завершился со счётом 6:1. В составе победителей голами отметились Диего Коста, Яго Аспас, Тьяго Алькантара, а также хет-трик на счету Иско. За Аргентину единственный мяч забил Николас Отаменди.