Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Фарерские острова. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа вероятная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной

Названа вероятная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной
Аудио-версия:
Комментарии

Финалиссима между Испанией, являющейся победителем чемпионата Европы — 2024, и обладателем Кубка Америки 2024 года — Аргентиной состоится в марте 2026 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в календаре 2025 года нет места для проведения данного матча.

Напомним, это будет второй розыгрыш Финалиссимы в истории. Первым победителем турнира является сборная Аргентины. В решающем матче небесно-голубые разгромили сборную Италии со счётом 3:0. Голами отметились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.

В последней товарищеской игре между бело-голубыми и «Красной фурией», которая проходила в 2018 году, разгромную победу одержали испанцы. Матч завершился со счётом 6:1. В составе победителей голами отметились Диего Коста, Яго Аспас, Тьяго Алькантара, а также хет-трик на счету Иско. За Аргентину единственный мяч забил Николас Отаменди.

Материалы по теме
Испания даже в меньшинстве дважды забила сильному оппоненту! Ну что за гении? LIVE
Live
Испания даже в меньшинстве дважды забила сильному оппоненту! Ну что за гении? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android