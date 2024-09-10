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Виссам Бен-Йеддер обвиняется в сексуальном насилии — L'Equipe

Виссам Бен-Йеддер обвиняется в сексуальном насилии — L'Equipe
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Французский футболист Виссам Бен-Йеддер был взят под стражу в минувшие выходные и предстанет перед судом по обвинению в «сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения». Об этом сообщила французская газета L'Equipe.

По информации источника, Бен-Йеддер был арестован после того, как женщина 2001 года рождения подала иск о сексуальном насилии. Предполагаемые события произошли в пятницу вечером в машине футболиста. Суд назначен на 15 октября.

Напомним, 34-летний Бен-Йеддер забил 16 голов и отдал три результативные передачи в чемпионате Франции в прошлом сезоне, что помогло «Монако» занять вторую строчку после «ПСЖ».

За пять сезонов в «Монако» француз забил 118 голов в 201 матче во всех турнирах и стал вторым лучшим бомбардиром клуба за всю историю после аргентинского нападающего Делио Онниса.

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