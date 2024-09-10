Луис Суарес обратился к уругвайскому народу по случаю окончания карьеры

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост по случаю окончания карьеры в национальной команде Уругвая.

«Спустя несколько дней могу просто написать вам, чтобы поблагодарить вас за прекрасный момент, который я пережил в пятницу, уникальный и особенный, потому что я смог пережить этот момент со своей семьёй.

Это было идеальное прощание, которое я пережил в окружении своих близких, тех, кто видел, как я рос, и тех, кто действительно знал меня как человека.

Спасибо всему уругвайскому народу за его неизменную любовь. Я больше не игрок сборной Уругвая, но навсегда останусь её фанатом!» — написал Суарес в соцсетях.

Луис Суарес дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года в возрасте 20 лет. Всего на его счету 143 матча в футболке национальной команды, в которых он забил 69 голов и сделал 39 результативных передач.

Сын Суареса не поздоровался с Месси