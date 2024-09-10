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Дидье Дешам отреагировал на свист болельщиков перед матчем с Бельгией

Дидье Дешам отреагировал на свист болельщиков перед матчем с Бельгией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о свисте болельщиков перед матчем 2-го тура Лиги наций УЕФА с Бельгией (2:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Бельгия
1:0 Коло Муани – 30'     2:0 Дембеле – 57'    

«Я не слышал свиста со стороны болельщиков. Но что касается критики в мой адрес — я не буду утверждать, что родился с иммунитетом к ней, ведь она является неотъемлемой частью футбольной игры. Я полностью погружён во всё, что происходит, и это моя ответственность.

Критика не оказывает прямого влияния на меня лично, но она затрагивает игроков и общую атмосферу… Пусть люди выражают своё недовольство и разочарование, я это понимаю. Однако, когда игроки находятся на поле, я не думаю, что это идёт на пользу сборной Франции», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, на 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.

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