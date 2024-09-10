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Александр Григорян назвал самого надёжного вратаря РПЛ

Александр Григорян назвал самого надёжного вратаря РПЛ
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Известный российский тренер Александр Григорян рассказал, кого считает самым надёжным вратарём Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил голкипера «Зенита» Евгения Латышонка и аргументировал свой выбор.

«Я выделяю Латышонка, потому что у парня такой первый опыт на таком уровне и при такой ответственности. При минимуме моментов у ворот «Зенита» ему удалось сделать достаточно много важных и сложных сейвов. Именно эти два обстоятельства позволяют мне на данном этапе назвать его более надёжным в лиге», — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. За петербуржцев он уже успел провести восемь матчей и пропустил всего три гола.

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