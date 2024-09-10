Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин раскритиковал игроков сборной Англии за игру во втором тайме матча с Ирландией

Рой Кин раскритиковал игроков сборной Англии за игру во втором тайме матча с Ирландией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший легендарный ирландский футболист Рой Кин раскритиковал футболистов сборной Англии за игру во втором тайме матча с национальной командой его страны в рамках 1-го тура Лиги наций, который прошёл 7 сентября в Дублине и завершился победой гостей со счётом 2:0.

«Я думаю, они были ужасны во втором тайме, футболисты играли за самих себя, перекатывали мяч. Ирландия играла очень достойно во второй половине, но насколько Англия была хороша в первом тайме, настолько плоха она была во втором. Футболисты играли за самих себя, даже запасные проявляли некоторое высокомерие», — сказал Кин в эфире ITV.

Напомним, оба мяча в этой встрече англичане забили в первом тайме. Эта игра была дебютной для исполняющего обязанности главного тренера «трёх львов» Ли Карсли.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    
Материалы по теме
Деклан Райс рассказал, почему отказался от капитанской повязки во время матча с Ирландией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android