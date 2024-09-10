Рой Кин раскритиковал игроков сборной Англии за игру во втором тайме матча с Ирландией

Бывший легендарный ирландский футболист Рой Кин раскритиковал футболистов сборной Англии за игру во втором тайме матча с национальной командой его страны в рамках 1-го тура Лиги наций, который прошёл 7 сентября в Дублине и завершился победой гостей со счётом 2:0.

«Я думаю, они были ужасны во втором тайме, футболисты играли за самих себя, перекатывали мяч. Ирландия играла очень достойно во второй половине, но насколько Англия была хороша в первом тайме, настолько плоха она была во втором. Футболисты играли за самих себя, даже запасные проявляли некоторое высокомерие», — сказал Кин в эфире ITV.

Напомним, оба мяча в этой встрече англичане забили в первом тайме. Эта игра была дебютной для исполняющего обязанности главного тренера «трёх львов» Ли Карсли.