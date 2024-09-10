Мемфис Депай стал игроком бразильского клуба «Коринтианс»

30-летний нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал игроком клуба «Коринтианс», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Контракт футболиста с новой командой рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Последним клубом нидерландского футболиста был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. Депай выступал в составе «матрасников» с января 2023 года. В стан мадридского клуба нападающий перешёл из «Барселоны», за которую играл с 2021 года. За этот период в составе сине-гранатовых он забил 14 голов в 42 матчах во всех турнирах. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Лион». За сборную Нидерландов Мемфис провёл 98 игр, в которых забил 46 мячей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.