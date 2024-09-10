Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 на 10 сентября 2024 года

Сегодня, 10 сентября, пройдут девять матчей 2-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Предлагаем ознакомиться с расписанием встреч на указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 10 сентября (время московское):

19:00. Лига С. Группа 4. Латвия — Фарерские острова

21:45. Лига А. Группа 3. Венгрия — Босния и Герцеговина

21:45. Лига А. Группа 3. Нидерланды — Германия

21:45. Лига В. Группа 1. Албания — Грузия

21:45. Лига В. Группа 1. Чехия — Украина

21:45. Лига В. Группа 2. Англия — Финляндия

21:45. Лига В. Группа 2. Ирландия — Греция

21:45. Лига С. Группа 4. Северная Македония — Армения

21:45. Лига D. Группа 2. Андорра — Мальта

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.