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Шунин рассказал, как Личка растрогал игроков «Динамо» перед решающей игрой с «Краснодаром»

Шунин рассказал, как Личка растрогал игроков «Динамо» перед решающей игрой с «Краснодаром»
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился воспоминаниями о решающем матче прошлого сезона РПЛ.

— Давай вспомним чемпионский матч с «Краснодаром», который не стал чемпионским. Чувствовал ли ты, что команда едет на матч зажатой?
— Наоборот, мне казалось, что все раскрепощены. Логистика сложная ― мы впервые ехали через Минеральные воды, а не через Ставрополь. Кстати, во время предыдущего выезда у нас сломался динамовский автобус по пути в Краснодар — полетела подвеска. Тогда я думал, что дорога ужасная, а на деле нас трясло из-за поломки. Но здесь всё было супер, мы приехали за два дня до матча. Было очень много болельщиков, которые нас поддерживали и у отеля, и на стадионе. Не было ощущения, что кто-то переживает, хотя это важнейшая игра за всю нашу карьеру. Тренерский штаб тоже пытался нас раскрепостить. Сразу после разминки в раздевалке Личка подозвал нас к телевизору и включил видео, в котором семьи всех игроков желали нам удачи. У каждого это осталось в сердце. Особенно трогательно вышло с ребятами-иностранцами, семьи которых записали эти видео, находясь далеко от них, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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