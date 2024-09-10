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Хавбек «Акрона» Джурасович назвал защитника РПЛ, впечатлившего его больше остальных

Хавбек «Акрона» Джурасович назвал защитника РПЛ, впечатлившего его больше остальных
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал защитника РПЛ, который произвёл на него самое сильное впечатление.

«Мы не так давно играли против «Ахмата», мне запомнился Жиров, так что назову его. Как по мне, очень сильный футболист, нравится, как он работает с мячом», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний Александр Жиров проводит свой первый сезон в составе команды из Чеченской Республики. В четырёх сыгранных матчах РПЛ нынешнего сезона на его счету один гол. Также он провёл три игры в рамках Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

21-летний Джурасович проводит свой дебютный сезон в РПЛ. В семи матчах текущего сезона он не смог отметиться результативными действиями.

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