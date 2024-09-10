Антон Шунин назвал самые сильные версии «Динамо» за своё время в клубе

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал самые сильные версии бело-голубых, которые он видел.

— Когда при тебе было самое сильное «Динамо»?

— Было несколько команд ― при Кобелеве, когда мы взяли бронзу, при Черчесове с Кураньи, Вальбуэной и остальными. При Шварце была суперкоманда. При нём мы могли взять Кубок и боролись за серебро. Я такой поддержки ни от одного тренера не ощущал. Когда он только возглавил «Динамо», то написал мне: «Привет, мой капитан, я твой новый тренер. Хочу поскорее с тобой познакомиться, удачи тебе в сборной». Это было очень круто. Вообще, в сезоне перед чемпионатом Европы казалось, что у меня получается всё. Я вызывался в сборную почти при каждом тренере, кроме Слуцкого, но при Черчесове стал основным вратарём. Хотелось продлить это время как можно дольше. Личку тоже надо отметить ― мы были близки к результату, которого никогда не добивались., — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Шуниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.