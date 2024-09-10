Турецкий «Фенербахче» усилился футболистом «Ювентуса»

31-летний полузащитник «Ювентуса» Филип Костич перешёл в турецкий «Фенербахче» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба из Стамбула на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Фенербахче»

Костич является футболистом «старой синьоры» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее футболист также успел поиграть за «Гронингем», «Штутгарт», «Гамбург» и франкфуртский «Айнтрахт». За сборную Сербии Костич провёл 64 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.