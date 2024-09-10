Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о судействе в Первой лиге

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин положительно охарактеризовал уровень судейства в последнем матче его команды с тульским «Арсеналом» (2:2), а также заявил, что не видит больших проблем с качеством работы арбитров в Первой лиге.

«На тему судейства можно много говорить касаемо вмешательства VAR, — когда нужно, а когда нет. Конечно, я смотрю футбол. Есть дискуссионные моменты.

Что касается Первой лиги, не могу сказать. По нашему матчу с «Арсеналом» не знаю, какие у них были вопросы. Если объективно смотреть, то судейство абсолютно на нормальном и адекватном уровне. Единственное скажу, что второй гол, который мы пропустили, похоже было на положение вне игры. Но не супер явное. Не хочется никого упрекать и винить. В целом судейство в Первой лиге хорошее», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.