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Нидерланды — Германия: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Германии. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз сборные Нидерландов и Германии играли между собой в марте этого года. В той товарищеской встрече победу одержали немцы — 2:1.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.