Семья больного раком лучшего бомбардира ЧМ-1990 Скиллачи сообщила о его состоянии

Семья лучшего бомбардира и игрока чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи, который с 2022 года борется с раком толстой кишки, сообщила, что бывший футболист сборной Италии госпитализирован.

«Учитывая бесчисленные звонки из СМИ и циркулирующие неприятные слухи, мы уточняем, что наш любимый Тото находится в стабильном состоянии и постоянно проверяется командой опытных врачей день и ночь. Вперёд, Тото», — сказано в сообщении в официальных соцсетях футболиста.

Напомним, 59-летний Скиллачи завершил карьеру в 1997 году. За свою карьеру выступал за такие итальянские топ-клубы как «Ювентус» и «Интер». На чемпионате мира — 1990 Скиллачи стал обладателем бронзовых медалей. Последний раз за сборную Италии нападающий сыграл 25 сентября 1991 года.