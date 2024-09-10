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«Тренер так быстро никогда не бегал». Шунин вспомнил об обстреле игроков «Динамо» на базе

«Тренер так быстро никогда не бегал». Шунин вспомнил об обстреле игроков «Динамо» на базе
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился воспоминаниями о том, как фанаты обстреляли футболистов бело-голубых из пейнтбольных ружей.

— Ты в «Динамо» застал почти всё. Как воспринял историю с приездом фанатов на базу и последующим расстрелом игроков из пейнтбольных ружей?
— Неприятная история. Потом говорили, что это была провокация болельщиков другой команды. Мы остались после тренировки с другими россиянами ― шесть-семь человек. Наш тренер вратарей стоял прямо за моими воротами. И я сначала не понял, что началась стрельба ― подумал, что отбойный молоток работает и камни отлетают в забор. Но потом все закричали: «Ложись!» Я поворачиваюсь и вижу, что тренер вратарей уже у других ворот. Думаю, ни до, ни после он 100 метров так быстро не бегал. Для нас это скорее было смешно. Главное, что под обстрел попали только российские игроки, хотя нападавшие кинули листовки, на которых были легионеры и подпись: «Они разлагают ваш коллектив». В кого-то попали, было больно, но это же не боевое оружие, никого не убили, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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