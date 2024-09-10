Вратарь «Арсенала» Левашов: с «Торпедо» проиграли много борьбы, но защитников я не ругал

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о своём общении с защитниками во время матча 9-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Защитникам я не пихал, а просто подсказывал. Мне не хватало борьбы, в матче с «Торпедо» мы много единоборств проиграли. Из-за этого были такие эмоции. Но я подсказывал и подбадривал — не ругал», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

В следующем туре «Торпедо» примет у себя калининградскую «Балтику». Тульский «Арсенал» также примет на своём поле «Урал».