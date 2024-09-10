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Тренер тульского «Арсенала» Сторожук: у «Торпедо» хороший ресурс, по сравнению с нами

Тренер тульского «Арсенала» Сторожук: у «Торпедо» хороший ресурс, по сравнению с нами
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Попов – 8'     1:1 Корян – 34'     1:2 Ткачёв – 39'     2:2 Бердников – 42'    

«Сегодня встретились две лидирующие команды. С нашей стороны было хорошее начало. Первый тайм, если убрать, пропущенные голы, был за нами.

Во втором тайме… Не знаю, что случилось. Наверное, с точки зрения психологии упрощали игру. Не так активно действовали. Где-то перестраховывались. И у соперника хорошие замены. У них хороший ресурс, по сравнению с нами», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

В следующем туре «Торпедо» примет у себя калининградскую «Балтику». Тульский «Арсенал» также примет на своём поле «Урал».

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