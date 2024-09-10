«Предложение ещё в силе». Антон Шунин рассказал о переговорах с саудовскими клубами

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

— Последнее, что о тебе писали, — интерес из Саудовской Аравии. Какие у тебя вообще новости после ухода из «Динамо»?

— Начну с того, что тренируюсь каждый день. В свободное время чуть-чуть уделяю время теннису и паделу. В теннисе есть движения, похожие на вратарские, где важна скорость реакции.

Из Саудовской Аравии есть интерес. Одно из предложений было от команды, которая только заработала повышение, поэтому я отказался. Второе предложение ещё в силе. Мне интересна эта страна, чемпионат ― там много классных футболистов, новый опыт. Команду пока раскрывать не буду.

— Почему до сих пор не договорились?

— Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более это клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение – у меня несколько направлений бизнеса, поэтому цели играть за любые деньги нет. Есть ещё один момент: я до сих пор не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме «Динамо». Пытался представить ― не получается. Чтобы выкладываться на 100%, отдавать всего себя, мне нужно понимать, ради чего я это делаю, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.