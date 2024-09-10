Вратарь «Торпедо» Бабурин: «Урал», «Балтика» и «Сочи» — это плюс для Первой лиги

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин поделился мыслями об увеличении интереса к матчам Мелбет Первой Лиги после появления в лиге «Урала», «Сочи» и «Балтики», выступавших в прошлом сезоне в РПЛ.

«Только плюс, что в Первую лигу спустились «Урал», «Балтика» и «Сочи». Думаю, по сравнению с прошлым годом больше внимания к матчам и командам. Пока получается, что все матчи достаточно интересные. Всем командам, про которые вы говорите, непросто, но и нам тоже», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).