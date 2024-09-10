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«Мы шутили, что он ждёт, когда кто-то в «Зените» выпадет». Аршавин — о форме Тимощука

«Мы шутили, что он ждёт, когда кто-то в «Зените» выпадет». Аршавин — о форме Тимощука
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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил текущую форму тренера команды Анатолия Тимощука, который отыграл 20 минут за сине-бело-голубых в гостевом матче Winline Супер Серии с «Кайратом» (4:3).

«Мне кажется, Тимощук и весь матч мог отыграть. Он‑то каждый день тренируется. Мы как‑то шутили, что на тренировках «Зенита» он ждёт, пока кто‑то по какой‑то причине выпадет или потребуется замена, чтобы схватить манишку нужного цвета и ворваться в занятие или игру», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 45-летний Тимощук являлся рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных матчей, однако он был исключён из реестра игроков сборной Украинской ассоциацией футбола в 2022 году из-за работы в России.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    
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