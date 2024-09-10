Джурасович рассказал, что отличает Александра Кержакова от сербских тренеров

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович поделился мнением о российском тренере Александре Кержакове, под руководством которого ранее выступал за «Спартак» из Суботицы.

«Нормальный человек и хороший тренер. Даже не знаю, что ещё о нём сказать. От сербских тренеров отличался требованиями, он хотел, чтобы мы играли как и российские клубы — делали передачи в атаку, были жёстче в единоборствах. Очень интенсивные тренировки.

Как на него реагировали другие игроки? Сербским ребятам нравилось с ним тренироваться. Но у него был помощник Джордже Туторич, который когда-то играл в Казахстане и отлично говорил по-русски. Он сильно помогал Кержакову с адаптацией и тренировочным процессом.

Почему у Кержакова не получилось? Даже не знаю. При нём мы выдавали хорошие матчи. В других играх не хватило удачи. Повезло бы нам чуть больше, возможно, он остался бы», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Напомним, 41-летний Кержаков возглавлял команду из Суботицы с июня 2023 года по ноябрь 2023 года. На тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и за период работы Кержакова одержал пять побед.