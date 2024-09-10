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Антон Шунин объяснил, почему отказался от прощального матча в «Динамо»

Антон Шунин объяснил, почему отказался от прощального матча в «Динамо»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему отказался от прощального матча в команде, за которую выступал 17 сезонов.

— Степашин говорил, что ищутся варианты, чтобы ты остался.
— Он позвонил, когда со мной решили не продлевать контракт. Мы хорошо пообщались. Степашин спросил, что я планирую делать с прощальным матчем. «Динамо» предлагало сыграть его во время Братского Кубка. Получается, мне нужно было подписать контракт на три недели, чтобы тренироваться с командой. Но это было невозможно – у меня в любой момент мог появиться полноценный вариант с другим клубом. Надеюсь, что в будущем получится провести прощальный матч за «Динамо», если все это одобрят. Я бы хотел красиво попрощаться с болельщиками, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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